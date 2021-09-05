Реванша с Ломаченко не будет - Лопес

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не будет проводить реванш с украинцем Василием Ломаченко.
Американец считает, что Ломаченко уже пройденный этап и его.
"Безусловно, победа над Ломаченко сделала меня королем легкого дивизиона. Ломаченко сам об этом сказал. Он сражается с теми, кого я оставил позади, он пытается вернуться. Прикольно, когда говорят, что он снова получит бой со мной.
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Но я смотрю только вперед, я это уже прошел. Я преследую более значимые вещи, вроде боя с Тейлором и другими ребятами.
Реванша не будет. Если бы я проиграл, мне бы они не дали реванша. Так, а почему я тогда должен? Я не буду этого делать ", - сказал Лопес в комментарии Sky Sports.
В октябре 2020 Теофимо Лопес победил единогласным решением судей Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Следующим соперником Лопеса станет австралиец Джордж Комбосос, а Ломаченко сразится против американца Ричарда Комми.
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