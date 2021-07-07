Решение сборной по пляжному футболу не ехать на чемпионат в Москву было сложное, но правильное - Ольшанецкий

Президент ФК "Прикарпатье" Василий Ольшанецкий: "Тот, кто критикует отказ сборной по пляжному футболу ехать в Россию вообще не думают, что говорят". Фото: FootBoom

Президент ФК "Прикарпатье" Василий Ольшанецкий высказался об отказе нашей сборной по пляжному футболу ехать на ЧМ в Москву. По его словам, это решение хоть и сложное, но вполне правильное, а опыт и тренировки футболистов все равно не прошли зря.

"Я поддерживаю решение не ехать нашим спортсменам в Москву. Считаю, что это опасно. Сейчас такое сложное время, у нас такие напряженные отношения с РФ - как нам туда ехать?", - говорит он.

"А то, что наши футболисты готовились, то они постоянно тренируются, готовятся, и пусть это будет их подготовка к чемпионатам в Европе. Но точно не в РФ. Тренировки на смарку не бывают", - добавил Ольшанецкий.

Он сказал, что в РФ находиться украинским спортсменам сегодня опасно. Не исключены любые провокации.

"Как там играть, когда даже за нашу форму сборной наказывают. Так что, не надевать национальную футбольную форму? А те, кто критикуют решение не ехать, они, вообще, хоть думают, что говорят?", - эмоционально отметил президент ФК.

Ассоциация пляжного футбола накануне приняла решение, что сборная Украины отказывается от участия в финале ЧМ, потому что матчи будут проходить в Москве. Решение поддержали ряд футбольных функционеров, отметив о его последовательности, ведь еще в в 2019 году, учитывая существующие в то время угрозы безопасности для игроков национальной сборной по пляжному футболу и украинских болельщиков на территории Российской Федерации, было принято решение отказаться от участия в матчах европейской квалификации в Москве до Чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.