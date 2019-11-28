"Ред Булл" совершил очередной разгром в Лиге чемпионов

"Челси" не удержал победу в Валенсии

Вчера состоялись заключительные матчи пятого тура Лиги чемпионов. В группе Е "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Наполи" - 1:1, а австрийский "Ред Булл" на выезде разгромил "Генк" - 4:1.

В группе F "Барселона" дома одолела "Боруссию" из Дортмунда - 3:1, а миланский "Интер" с таким же счетом обыграл на выезде пражскую "Славию".

В группе G "Лейпциг" дома не смог обыграть аутсайдера "Бенфику" - 2:2, а "Зенит" забил два мяча "Лиону" - 2:0.

И, наконец, в группе Н "Аякс" на выезде не имел проблем с французским "Лиллем" - 2:0, а "Валенсия" дома разошлась миром с "Челси" - 2:2.

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Последний тур группового этапа Лиги чемпионов будет сыгран 10-11 декабря.