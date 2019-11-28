"Ред Булл" совершил очередной разгром в Лиге чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
Социолог сказал, что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Социолог сказал, что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Просмотров: 307
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 783
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 846
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1188
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 846
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1017
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11340
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1701
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1017
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
"Ред Булл" совершил очередной разгром в Лиге чемпионов
"Ред Булл" совершил очередной разгром в Лиге чемпионов
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
Ярмоленко снялся в детском Рождественском ролике
Ярмоленко снялся в детском Рождественском ролике
"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"
"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"
Левандовский уничтожил "Црвену Звезду"
Левандовский уничтожил "Црвену Звезду"
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6372
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2808
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2304
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1143
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 09:20

"Ред Булл" совершил очередной разгром в Лиге чемпионов

  Комментировать
&quot;Ред Булл&quot; совершил очередной разгром в Лиге чемпионов
"Челси" не удержал победу в Валенсии

Вчера состоялись заключительные матчи пятого тура Лиги чемпионов. В группе Е "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Наполи" - 1:1, а австрийский "Ред Булл" на выезде разгромил "Генк" - 4:1.

В группе F "Барселона" дома одолела "Боруссию" из Дортмунда - 3:1, а миланский "Интер" с таким же счетом обыграл на выезде пражскую "Славию".

В группе G "Лейпциг" дома не смог обыграть аутсайдера "Бенфику" - 2:2, а "Зенит" забил два мяча "Лиону" - 2:0.

И, наконец, в группе Н "Аякс" на выезде не имел проблем с французским "Лиллем" - 2:0, а "Валенсия" дома разошлась миром с "Челси" - 2:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Левандовский уничтожил "Црвену Звезду"

Последний тур группового этапа Лиги чемпионов будет сыгран 10-11 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ред Булл" совершил очередной разгром в Лиге чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 36792
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 17262
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 15130
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 12465
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 10620
Спорт
"Динамо" пробилось в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА
"Динамо" пробилось в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА Просмотров: 378
"Динамо" должно сыграть с позиции силы против "Мальме"
"Динамо" должно сыграть с позиции силы против "Мальме"
 Просмотров: 162
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
 Просмотров: 1161
Голевую атаку "Тоттенхема" в Лиге чемпионов начал мальчик, подающий мячи
Голевую атаку "Тоттенхема" в Лиге чемпионов начал мальчик, подающий мячи Просмотров: 693
"Без меня сборная стала лучше" – Ракицкий
"Без меня сборная стала лучше" – Ракицкий Просмотров: 945
Больше всего комментируют
6
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
4
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
2
Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут
2
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
2
Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет"
Голосов: 221
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua