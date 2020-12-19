Ребров в ближайшее время покинет "Ференцварош"

Сергей Ребров дважды приводил "Ференцварош" к чемпионству. Фото fradi.hu

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает Telegram-канал "Шах и Шах".

По информации источника, у украинского специалиста есть несколько привлекательных предложений из других клубов. Конкретные названия не уточняются, но отмечается, что тренер готов ради них сменить место работы.

В группе Лиги чемпионов "Ференцварош" уступил "Ювентусу", "Барселоне" и киевскому "Динамо".

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Ребров находится у руля венгерской команды с 2018 года. За это время его команда добыла 69 побед, 24 раза сыграла вничью и 18 раз уступила. "Фради" под его руководством дважды стали чемпионами страны и впервые за 25 лет вышли в групповой этап Лиги чемпионов.