Ребров снова отобрал очки у российского гранда: результаты матчей Лиги Европы

"Ференцварош" Сергея Реброва в матчах с ЦСКА взял 4 очка. Фото: из открытых источников

В Лиге Европы завершился 4 тур.Gazeta.ua знакомит читателей с результатами матчей.

В группе А "Дюделендж" ничего не смог противопоставить дома "Севильи" 2: 5. Кипрский АПОЭЛ победил "Карабах" из Азербайджана 2: 1. "Севилья" бесспорный лидер группы имея 12 очков. Остальные три команды будут бороться за 2 место.

Российский "Краснодар" во второй раз победил турецкий "Трабзонспорт" 3: 1 в группе С. В другом матче "Базель" в сложной игре "одолел" "Гетефе" 2: 1. Клуб из Швейцарии возглавляет турнирную таблицу имея 10 очков. На 4 меньше у россиян и испанцев, которые разыграют между собой второе место в группе.

В группе D "Русенгборг" дома ничего не смог противопоставить "Спортинг" 0: 2. А австрийских ЛАСК разгромил ПСВ 4: 1. Португальцы имеют 9 очков. На два меньше у представителей Австрии и Нидерландов. "Русенборг" зачетных очков не набирал.

"Лацио" уступил дома "Селтику" 1: 2 в группе Е. Румынский "Клуж" одолел французский "Ренн" 1: 0. Команды победителей уверенно лидируют в группе имея. "Лацио" отстает на 6 очков, а "Ренн" вообще имеет в активе только одну ничью.

Лондонский "Арсенал" еще в среду не смог переиграть "Витория" Гимараеш 1: 1. В другой игре группы F бельгийский "Стандард" победил немецкий "Айнтрахт" 2: 1. Несмотря на ничью "канониры" уверенно возглавляют группу, представители Бельгии и Германии поспорят за второе место.

В группе G "Рейнджерс" дома уверенно одолел "Порту" 2: 0. "Фейеноорд" и "Янг Бойз" поделили очки 1: 1. "Рейнджерс" и "Янг Бойз" имеют по 7 очков, на три меньше у "Порту" и "Фейеноорда"

Сергей Ребров сумел снова взять очки в матче против московского ЦСКА в группе Н. Русские имели преимущество, но не смогли ее реализовать. "Эспаньол" разгромил "Лудогорец" 6: 0. Именно испанцы лидируют в группе имея 10 очков. Чемпион Болгарии "Лудогорец" и чемпион Венгрии "Ференцварош" имеют 6 и 5 очков соответственно.

В группе К представнкы АПЛ "Вулверхэмптон" одолел словацкий "Слован" 1: 0, а "Брага" победила "Бешикташ" 3: 1. Представнкиы Португалии и англо уверенно лидируют в группе.

"МЮ" разгромил дома "Партизан" 3: 0 в группе L. В другом матче АЗ уничтожил в Казахстане "Астану" 5: 0. Представители Англии и Нидерландов лидируют в группе. Команда украинского тренера Григорчук "Астана" пока не набрала ни одного очка.

"Рома" Паулу Фонсеки уступила в Германии "Боруссии" Менхенгладбах 2: 1. Турецкий "Бешакшакир" разгромил "Вольфсберг" из Австрии в группе J. Лидирует представитель Турции в группе, но все три другие команды сохраняют шансы на выход из группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне не смогли дожать соперника: главные выводы матча "Копенгаген" - "Динамо"

Матчи 5 тура Лиги Европы состоится 28 ноября.