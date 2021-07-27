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вторник, 27 июля 2021 14:27

Ребров пригласил бывшего тренера "Динамо" в "Аль-Айн"

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Ребров пригласил бывшего тренера &quot;Динамо&quot; в &quot;Аль-Айн&quot;
Висенте Гомес более 3 лет работал в системе "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер киевского "Динамо" Висенте Гомес трудоустроился в ОАЭ.

Испанский специалист будет помогать Сергею Реброву в "Аль-Айне", пишет "Футбол 24".

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Детали условия сотрудничества не разглашают.

Гомес был ассистентом Реброва в первой команде "Динамо" в сезонах 2016-2017 годов и в следующем сезоне тренеры совместно работали в Саудовской Аравии с "Аль Ахли".

Испанский тренер возглавлял "Олимпик". А в последнем сезоне работал в Азербайджане с "Сабах".

Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" в мае 2021 года. Перед этим три года работал в Венгрии с "Ференцварошем", который сделал трижды чемпионом и смог вывести в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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