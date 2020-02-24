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понедельник, 24 февраля 2020 09:00

Ребров опозорился в чемпионате Венгрии

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Ребров опозорился в чемпионате Венгрии
Несмотря на разгромное поражение команда Сергея Реброва остается лидером чемпионата Венгрии. Фото: с отрытых источников

В 22-м туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" Сергея Реброва на выезде уступил "Мезьокьовешду" со счетом 0: 3,

Все гола в мачте были забиты в первом тайме. Дубль на счету полузащитника сборной Беларуси Александра Карницкого. Для команды Реброва это второе поражение в чемпионате

В составе "Ференцвароша" в стартовом составе вышли Александр Зубков и Игорь Харатин, а у хозяев на замену вышел еще один украинец Андрей Нестеров.

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В турнирной таблице "Ференцварош" занимает первое место опережая "Фехервар" Ивана Петряк на три очка и имеет 2 матча в запасе. "Мезьокьовешд" идет третьим, отставая от лидера на пять очков.

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