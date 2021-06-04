Ребров официально стал безработным

Украинский тренер 47-летний Сергей Ребров официально покинул "Ференцварош".

Клуб и наставник разорвали контракт, который был еще действителен один сезон, сообщает официальный сайт чемпиона Венгрии.

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Ребров подал заявку об отставке еще зимой из-за конфликта с руководством клуба по поводу трансферов команды.

Украинский наставник работал с командой с августа 2018 года. За это время "Ференцварош" трижды подряд выиграл чемпионат Венгрии, а также пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Сергей Ребров начал свою тренерскую карьеру в 2014 году, когда возглавил "Динамо". В Украине выиграл два чемпионских титула и Кубок Украины. Сезон 2017/18 работал на Ближнем Востоке с "Аль Ахли".

По сообщению СМИ, Ребров может стать новым тренером "Фенербахче", АЕК или "Кайрата".