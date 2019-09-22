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воскресенье, 22 сентября 2019 14:26

Ребров не сходит со страниц венгерской прессы

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Ребров не сходит со страниц венгерской прессы
Ребров три года возглавлял "Динамо"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров регулярно попадает на первые полосы популярных изданий

Об этом сообщает Depo.

"Как минимум 8 журналов о спорте на витрине венгерского супермаркета. В одном из них Ребров на обложке и большой рассказ на развороте. В противном разворот также о Реброва.

Выводы два: в Венгрии есть спрос на прессу, ее читают, а Ребров действительно звезда в Венгрии".

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Бывший игрок и тренер "Динамо" Сергей Ребров возглавил угосрький "Ференцварош" летом прошлого года. Команда сразу завоевала чемпионский титул.

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