Ребров назвал ключевого игрока во время своей работы в "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 675
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 1701
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2043
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
18 Просмотров: 4635
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1539
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 855
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 4977
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 729
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6678
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
14
3
15
13
16
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Видео
Все видео
Поражение команды Ракицкого и фантастические матчи в Дортмунде и Лондоне: результаты матчей вторника Лиги чемпионов
Поражение команды Ракицкого и фантастические матчи в Дортмунде и Лондоне: результаты матчей вторника Лиги чемпионов
"Рак спас меня. Я стал лучше" – защитник "Лацио"
"Рак спас меня. Я стал лучше" – защитник "Лацио"
Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"
Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"
Сидорчук жестко упрекал Михайличенко за отказ от замен в матче с "Шахтером"
Сидорчук жестко упрекал Михайличенко за отказ от замен в матче с "Шахтером"
Скандирование "Украина! Украина!" заглушило гимн России
Скандирование "Украина! Украина!" заглушило гимн России
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 855
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 693
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3429
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1971
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 792
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
среда, 06 ноября 2019 11:20

Ребров назвал ключевого игрока во время своей работы в "Динамо"

  Комментировать
Ребров назвал ключевого игрока во время своей работы в &quot;Динамо&quot;
Сергей Ребров уже второй год работает в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров вспомнил период работы в главным тренером в Киеве.

"В" Динамо "был очень высокий уровень футболистов. Если бы я не видел перспективы в команде, которая была на тот момент, я бы не согласился даже исполнять обязанности главного тренера. Но я видел, что игроки хорошие, поэтому согласился на эту работу .

Мы немного изменили модель и стиль игры. Для позиционных атак нужен сильный центр поля, игроки, которые хорошо владеют мячом, видят поле. Сергей Рыбалка подходил по этим качествам. Он был достаточно агрессивным. Были проблемы с потерей мяча, заигрывался, но свои обязанности выполнял ", - рассказал Ребров в интервью "Football Hub ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родригеш извинился перед Михайличенко


Сергей Ребров тренировал Динамо с 2014 по 2017 годы, выиграв по 2 чемпионаты и Кубки Украины и один раз - Суперкубок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ребров назвал ключевого игрока во время своей работы в "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Соратник застрелил украинскую командиршу

Застрелили президента США

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 49743
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 26479
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 1 Просмотров: 21015
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 20169
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 18360
Спорт
Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины Просмотров: 459
Украинка стала чемпионкой мира по гребле
Украинка стала чемпионкой мира по гребле Просмотров: 63
"Шахтер" потерпел весомую потерю перед матчем против "Динамо" Загреб
"Шахтер" потерпел весомую потерю перед матчем против "Динамо" Загреб Просмотров: 396
Поражение команды Ракицкого и фантастические матчи в Дортмунде и Лондоне: результаты матчей вторника Лиги чемпионов
Поражение команды Ракицкого и фантастические матчи в Дортмунде и Лондоне: результаты матчей вторника Лиги чемпионов
 Просмотров: 261
"Рак спас меня. Я стал лучше" – защитник "Лацио"
"Рак спас меня. Я стал лучше" – защитник "Лацио"
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
18
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
4
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
3
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
3
Расследование дел Майдана остановят
Голосов: 714
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua