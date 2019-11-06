Ребров назвал ключевого игрока во время своей работы в "Динамо"

Сергей Ребров уже второй год работает в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров вспомнил период работы в главным тренером в Киеве.

"В" Динамо "был очень высокий уровень футболистов. Если бы я не видел перспективы в команде, которая была на тот момент, я бы не согласился даже исполнять обязанности главного тренера. Но я видел, что игроки хорошие, поэтому согласился на эту работу .

Мы немного изменили модель и стиль игры. Для позиционных атак нужен сильный центр поля, игроки, которые хорошо владеют мячом, видят поле. Сергей Рыбалка подходил по этим качествам. Он был достаточно агрессивным. Были проблемы с потерей мяча, заигрывался, но свои обязанности выполнял ", - рассказал Ребров в интервью "Football Hub ".

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Сергей Ребров тренировал Динамо с 2014 по 2017 годы, выиграв по 2 чемпионаты и Кубки Украины и один раз - Суперкубок.