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пятница, 17 мая 2019 09:00

Ребров может возглавить турецкий гранд

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Ребров может возглавить турецкий гранд
Сергей Ребров может получить новый вызов в карьере.

Турецкий "Бешикташ" занят поиском нового тренера на смену Шенолу Гюнешу, который покинет команду по окончании сезона.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров может возглавить "Бешикташ", сообщает Goal.com. Известно, что рассматриваются кандидатуры Сергея Реброва и ассистента Шенола Гюнеша Гути.

"Бешикташ" за 2 тура до конца сезона занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. Отрыв от второго места, что позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов, составляет 4 очка. От первой позиции и прямой путевки в групповой этап еврокубка - тоже 4 балла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ференцварош" Реброва досрочно оформил чемпионство

"Ференцварош" под руководством Реброва стал чемпионом Венгрии и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

https://football24.ua/rebrov_mozhe_ocholiti_beshiktash_n536063/
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