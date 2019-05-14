"Реалу" больше не нужен голкипер, который принес клубу 3 Лиги чемпионов

Навас оказался ненужный "Реала" в следующем сезоне. Фото: Sportbox

"Реал" сообщил Кейлору Навасу, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне

Мадридский "Реал" намерен расстаться с костариканским вратарем Кейлором Навасом. Об этом сообщает твиттер El Chiringuito.

По данным источника, голкиперу уже сообщили, что клуб не рассчитывает на него. Таким образом, Навас может покинуть "Реал" в летнее трансферное окно, несмотря на то, что его контракт с мадридским клубом действует еще на протяжении года.

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32-летний Навас выступает за "Реал" с 2014-го. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил 6 голов. Также на его счету 2 пропущенных гола в 3 матчах Лиги чемпионов. В составе "королевского клуба" Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.