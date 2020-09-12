"Реал" заявит Лунина за "Кастилью"

Мадридский Реал придумал оригинальное решение, как заявить Андрея Лунина на сезон 2020/21.
Лунин и Родриго будут заявлены на сезон через Кастилью, но выступать в составе первой команды, сообщает AS.
Это связано с тем, что в заявке первой команды юным талантам не хватает места, пока мадридцы не определятся с дальнейшими судьбами Регилона, Майораля, Бейла и Мариано. Также сообщается, что Реал не изменил своих планов по Лунину - тот должен остаться заменой для Куртуа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко охарактеризовал Лунина перед испанскими журналистами
Зинедин Зидан вернул Лунина по аренде, чтобы доверить ему место дублера Куртуа на следующий сезон Примеры, который стартовал 11 сентября.
×
Комментарии