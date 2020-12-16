"Реал" выиграл 4-ю игру подряд

Бензема отличился дублем. Фото globallookpress.com

В испанской Ла Лиге состоялся перенесенный матч 19-го тура между "Реалом" и "Атлетиком" - 3:1.

В составе "Реала" дублем отметился Карим Бензема, еще 1 гол на счету Тони Крооса.

"Реал" выиграл 4-й матч подряд во всех турнирах: ранее "бланкос" победили "Севилью" - 1:0, "Атлетико" - 2:0 в Ла Лиге, а также обыграли гладбахскую "Боруссию" - 2:0 в Лиге чемпионов.

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После 13 проведенных матчей в чемпионате Испании в активе "Реала" 26 очков, он занимает 3-е место в турнирной таблице.