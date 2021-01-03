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воскресенье, 03 января 2021 09:08

"Реал" возглавил таблицу Примеры

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&quot;Реал&quot; возглавил таблицу Примеры
Асенсио и Васкес сделали игру. Фото "Реал"

Мадридский "Реал" без проблем победил "Сельту" в 17 туре чемпионата Испании - 2:0. Отличились Васкес и Марко Асенсио.

"Реал" дважды отмечался в дебюте обоих таймов: в первом Васкес головой замкнул точную передачу от Асенсио с фланга, а во втором исполнители уже поменялись ролями - Марко ассистировал, Лукас уверенно прошил голкипера. "Сельта" же почти ничего у ворот Куртуа не создала.

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"Реал" временно стал лидером Примеры с 36 очками, опередив "Атлетико" на один пункт ( "матрасники" сегодня, 3 января, еще играть с "Алавесом"). "Сельта" осталась на 8 месте с 23 зачетными баллами.

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