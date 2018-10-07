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воскресенье, 07 октября 2018 15:11

"Реал" уступил "Алавесу" и не забил в 3 матче чемпионата Испании подряд

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&quot;Реал&quot; уступил &quot;Алавесу&quot; и не забил в 3 матче чемпионата Испании подряд
Защита "Реала" во главе с Серхио Рамосом не впечатляет надежностью. Фото: Washington Times

В матче 8 тура чемпионата Испании "Реал" минимально уступил "Алавесу", который забил победный мяч на 95-й минуте. Это первое поражение "Реала" от "Алавеса" в примере впервые с марта 1931 года.

Мадридский не может забить в трех матчах примеры подряд. Это повторение худшего достижения команды, которое было установлено в 1985-м и повторялось в 1992 и 2003 годах.

"Реал" не забивает на протяжении четырех официальных матчей во всех турнирах подряд (408 минут). Это произошло впервые с апреля 1985 года. Тогда команда не забивала в 5 матчах кряду – это клубный антирекорд.

Общий счет последних четырех матчей "Реала" – 0:5. 0 побед, 1 ничья, 3 поражения.

Наставник мадридцев Хулен Лопетеги так прокомментировал поражение от "Алавеса".

"Конечно, мы разочарованы. Мы хотели победить. Мы здорово начали матч, у нас были хорошие моменты. Но реализация нас подвела. Мы заслуживали лучшего результата, даже несмотря на это. Поражение – это слишком.

Нам сильно не везет. Сегодня травмы получили два игрока. Нам нужно обрести свежесть и вернуться на победный путь как можно скорее. Мы не меняли состав, потому что у нас были травмы.

Совпали все негативные моменты. Перерыв на матчи сборных будет для нас кстати, чтобы собраться. У нас есть важные игроки, которые не играли.

Отставка? Тренер об этом не думает

Отставка? Тренер об этом не думает. К тому же, даже несмотря на негативную динамику, мы всего в трех очках от лидера (у "Реала" и "Барселоны" по 14 очков, но у каталонцев матч в запасе – прим.), это позитивный момент.

Нужно дождаться восстановления важных игроков, обрести спокойствие, чтобы реализовывать хорошие моменты, которые у нас были. Травмы Бэйла и Бензема нам навредили.

Тренер всегда ждет лучшего от команды. У меня нет сомнений, что игроки выкладывались на максимум. В первом тайме мы играли хорошо. Возможно, неудачная серия оказала психологическое давление на футболистов.

Иногда какие-то вещи получаются, другие – нет. Голы придут, победы тоже. У нас сейчас тяжелый период. Очевидно, что тренер несет за это ответственность в первую очередь.

Команда три месяца работала как проклятая. Логично, что болельщики разочарованы, но перспектива есть. Сейчас всего лишь октябрь, а мы в трех очках от лидера. Мы сократим отрыв как можно скорее.

Вопрос о равноценности замен меня не касается. Это будете обсуждать вы. Мы знаем, что такое жизнь для тренера и для меня. Реакция команды, которую мы увидим, – возвращение к тому, что мы делали в начале сезона", – сказал Лопетеги Marca.

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"Реал" опустился на третье место в таблице – впереди "Алавес" и "Барселона". У всех трех команд по 14 очков, но у "Барсы" матч в запасе.

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