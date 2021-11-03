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среда, 03 ноября 2021 18:48

"Реал" – "Шахтер" (Live)

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&quot;Реал&quot; – &quot;Шахтер&quot; (Live)
"Шахтер" в первой игре выглядел беспомощным. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня второй игровой день в Лиге чемпионов и, значит, испанские команды продолжат старую добрую традицию избиения украинских. Трудно что-нибудь написать, когда твоя команда проиграла первую игру дома со счетом – 0:5.

Можно попытаться сказать какие-то банально-оптимистические вещи, но весьма вероятно сегодняшняя игра состоится по бразильскому сценарию: "Шахтер" забьет сколько сможет, а "Реал" – сколько захочет.

Можно, конечно, верить в повторение прошлогоднего успеха, но на это способны лишь неизлечиміые оптимисты.

Тренеры уже назвали стартовые составы команд.

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Мудрик, Тете, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Конопля, Корниенко, Сикан.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Казимиро, Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Гутьеррес.

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Дата
03
ноября

"Реал" легко разгромил "Шахтер"

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