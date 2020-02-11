"Реал" признан самым убыточным клубом в мире

Президент "Реала" Флорентино Перес не жалеет денег на новых игроков. Фото: Reuters

У мадридского "Реала" худший финансовый показатель баланса за два предыдущих трансферных окна.

Согласно отчету исследовательского центра CIES Football Observatory, баланс мадридского клуба составил минус 181 млн евро. Испанский клуб потратил 330 млн евро на семь новичков и продал столько же на 149 млн евро, сообщает "Сегодня"

Второе место в этом рейтинге занимает аутсайдер английской Премьер-лиги "Астон Вилла" (-169 млн евро). Замыкает первую тройку "Барселона" с минус 166 млн евро.

Что касается чемпионата, то худший показатель у самой дорогой лиги в мире - английской Премьер-лиги - минус 844 млн евро.

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В текущем сезоне "Реал" лидирует в чемпионате Испании, опережая "Барселону" на 3 очка.



