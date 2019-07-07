"Реал" примет неожиданное решение в пользу Лунина

Андрей Лунин имеет хорошие шансы стать в следующем сезоне стать вторым вратарем "Реала"

Украинский вратарь Андрей Лунин может получить шанс в мадридском "Реале". Вратарь сборной Украины может продолжить следующий сезон в "Реале", а не играть в аренде.

Прошлый сезон Лунин был вынужден провести в аренде в "Леганесе", ведь "сливочные" приобрели звездного голкипера Тибо Куртуа. Запасным вратарем был Кейлор Навас, а резервным - Люка Зидан.

Но теперь Люка Зидан покинет мадридский клуб, сообщает Marca. У 21-летнего француза есть 2 предложения от клубов Сегунды, в частности от "Фуэнлабрада", которая в прошлом сезоне завоевала право играть во втором по силе чемпионате Испании.

Таким образом, в "Реале" останутся 3 вратаря - Куртуа, Лунин и Навас, которого хотят продать. В таком случае Куртуа будет основным голкипером в следующем сезоне, а Лунин станет запасным.

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Лунин уже попал в заявку "Реала" на предсезонный тур по Северной Америке. Это означает, что украинец может остаться в клубе, а не идти в аренду.