"Реал" примет неожиданное решение в пользу Лунина

 
Ексклюзивы
1/5
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 531
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2682
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 495
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1035
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2160
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2161
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5742
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3051
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 2097
Фото
Все фото
12
15
7
29
8
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
Видео
Все видео
Определился победитель Копа Америка 2019
Определился победитель Копа Америка 2019
"Моя работа – бить людей в лицо". Американский боксер вырубил соперника за 5 секунд
"Моя работа – бить людей в лицо". Американский боксер вырубил соперника за 5 секунд
Михайлюк снова блистает в Летней Лиге
Михайлюк снова блистает в Летней Лиге
Договорился. Главного ненависника Ломаченко отправили в нокдаун
Договорился. Главного ненависника Ломаченко отправили в нокдаун
"Динамо" на сборах разгромило австрийский клуб
"Динамо" на сборах разгромило австрийский клуб
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1872
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 621
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1809
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1845
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2403
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
2 Просмотров: 1827
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
понедельник, 08 июля 2019 09:06

"Реал" примет неожиданное решение в пользу Лунина

  Комментировать
&quot;Реал&quot; примет неожиданное решение в пользу Лунина
Андрей Лунин имеет хорошие шансы стать в следующем сезоне стать вторым вратарем "Реала"

Украинский вратарь Андрей Лунин может получить шанс в мадридском "Реале". Вратарь сборной Украины может продолжить следующий сезон в "Реале", а не играть в аренде.

Прошлый сезон Лунин был вынужден провести в аренде в "Леганесе", ведь "сливочные" приобрели звездного голкипера Тибо Куртуа. Запасным вратарем был Кейлор Навас, а резервным - Люка Зидан.

Но теперь Люка Зидан покинет мадридский клуб, сообщает Marca. У 21-летнего француза есть 2 предложения от клубов Сегунды, в частности от "Фуэнлабрада", которая в прошлом сезоне завоевала право играть во втором по силе чемпионате Испании.

Таким образом, в "Реале" останутся 3 вратаря - Куртуа, Лунин и Навас, которого хотят продать. В таком случае Куртуа будет основным голкипером в следующем сезоне, а Лунин станет запасным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вратарь "Динамо" не держит обиду на Лунина

Лунин уже попал в заявку "Реала" на предсезонный тур по Северной Америке. Это означает, что украинец может остаться в клубе, а не идти в аренду.

https://24tv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Реал" примет неожиданное решение в пользу Лунина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Расстреляли украинского педагога

От "интимного" налога освобождали героев войны

После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку

Самое читаемое
Кто ввел моду на &quot;голые платья&quot;
Кто ввел моду на "голые платья"
21
 Просмотров: 47928
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 42509
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
12
 Просмотров: 38440
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным Просмотров: 16813
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
25
 Просмотров: 10980
Спорт
Месси может получить отстранения на 2 года от игр за сборную Аргентины
Месси может получить отстранения на 2 года от игр за сборную Аргентины Просмотров: 90
Определился победитель футбольного Кубка мира среди женщин
Определился победитель футбольного Кубка мира среди женщин Просмотров: 54
Определился победитель Копа Америка 2019
Определился победитель Копа Америка 2019
 Просмотров: 324
Теннисистка Завацкая победила на турнире в Италии
Теннисистка Завацкая победила на турнире в Италии Просмотров: 72
Лэмпард пришел в "Челси" надолго
Лэмпард пришел в "Челси" надолго
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
15
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
4
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
4
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 503
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua