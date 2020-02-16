"Реал" предложит за Стерлинга 220 миллионов евро

Стерлинг может прервать переговоры о новом контракте с "Манчестер Сити" после отлучения клуба от еврокубков

Игрок "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересован мадридский "Реал". "Сливочные" готовы приобрести Стерлинга у "Манчестер Сити" за 180 млн. фунтов (около 220 млн. евро). Об этом сообщает The Sun

На данный момент Рахим ведет переговоры с "горожанами" о новом контракте, но при этом не исключает возможного продолжения карьеры за рубежом. Нынешний договор Стерлинга с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Стерлинг выступает за "Манчестер Сити" с лета 2015 года, ранее защищал цвета "Ливерпуля". В нынешнем сезоне Стерлинг принял участие в 23-х матчах АПЛ, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.