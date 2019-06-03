"Реал" предложит 80 млн евро и свою звезду за самого большого таланта Европы

По Жоау Фелиш охотятся ведущие клубы Европы. Фото: Reuters.

Мадридский "Реал" готов предложить невероятную сумму и своего голкипера Кейлора Наваса за хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша.

"Реал" готов выложить 80 млн евро и отдать Навас ради подписания полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиш, сообщает "Record".

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан больше не рассчитывает на костариканца, со следующего сезона основным вратарем станет Тибо Куртуа, а его дублером будет Андрей Лунин.

Среди претендентов на Наваса называли ПСЖ и "Порту", который срочно ищет замену Икеру Касильясу, у которого случился инфаркт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые дорогие футбольные клубы мира

В этом сезоне Жоау Фелиш провел за "Бенфику" 22 матча, в которых забил 15 мячей.