"Реал" предложит 80 млн евро и свою звезду за самого большого таланта Европы

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6534
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 936
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4285
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2898
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 2583
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2394
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3357
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1458
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7488
Фото
Все фото
15
8
8
8
7
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Видео
Все видео
Руис сломал Джошуа и устоявшиеся правила. Усику придется подождать до следующего года
Руис сломал Джошуа и устоявшиеся правила. Усику придется подождать до следующего года
Украинец побив экс-чемпиона мира
Украинец побив экс-чемпиона мира
Энтони Джошуа жестоко нокаутировали в Америке
Энтони Джошуа жестоко нокаутировали в Америке
"К такому пенальти невозможно подготовиться" – Почеттино
"К такому пенальти невозможно подготовиться" – Почеттино
"Это лучший вечер" – Клопп
"Это лучший вечер" – Клопп
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 333
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 783
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3357
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30835
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 9
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
понедельник, 03 июня 2019 17:00

"Реал" предложит 80 млн евро и свою звезду за самого большого таланта Европы

  Комментировать
&quot;Реал&quot; предложит 80 млн евро и свою звезду за самого большого таланта Европы
По Жоау Фелиш охотятся ведущие клубы Европы. Фото: Reuters.

Мадридский "Реал" готов предложить невероятную сумму и своего голкипера Кейлора Наваса за хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша.

"Реал" готов выложить 80 млн евро и отдать Навас ради подписания полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиш, сообщает "Record".

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан больше не рассчитывает на костариканца, со следующего сезона основным вратарем станет Тибо Куртуа, а его дублером будет Андрей Лунин.

Среди претендентов на Наваса называли ПСЖ и "Порту", который срочно ищет замену Икеру Касильясу, у которого случился инфаркт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые дорогие футбольные клубы мира

В этом сезоне Жоау Фелиш провел за "Бенфику" 22 матча, в которых забил 15 мячей.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Реал" предложит 80 млн евро и свою звезду за самого большого таланта Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 95729
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 44533
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 20964
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18756
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 16965
Спорт
УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов 2018/19
УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов 2018/19 Просмотров: 126
Шевченко решил ослабить молодежную сборную Украины на Кубке мира в Польше
Шевченко решил ослабить молодежную сборную Украины на Кубке мира в Польше Просмотров: 198
Неймар готов показать переписку с интимными фото
Неймар готов показать переписку с интимными фото Просмотров: 324
"Динамо" интересуется сенсационным бомбардиром из УПЛ
"Динамо" интересуется сенсационным бомбардиром из УПЛ Просмотров: 369
Фонсека прокомментировал возможность возглавить киевское "Динамо"
Фонсека прокомментировал возможность возглавить киевское "Динамо" Просмотров: 405
Больше всего комментируют
18
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
5
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 126
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua