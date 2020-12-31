"Реал" потери очки в матче против "Эльче"

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Реал" не смог победить в гостях "Эльче" - 1:1.

Гости захватили инициативу с начала игры. В середине первого тайма Лука Модрич вывел "Реал" вперед.

Хозяева поля сравняли счет в начале второго тайма - Фидедль реализовал пенальти. Инициатива вновь перешла к команде Зинедина Зидана, но "сливочные" не смогли забить победный гол.

"Реал" остался на 2-м месте Ла Лиги отставая от "Атлетико" на 2 очка. "Матрасники" имеют также 2 игры в запасе.

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2 января "Реал" будет принимать "Сельту".