"Реал" поставил ультиматум своему звездному футболисту

Рафаэль Варан выступает за "Реал" с лета 2011-го года. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" готов летом продать обладателя Кубка мира-2018 27-летнего Рафаэля Варана, если тот не подпишет новый контракт с клубом.

Если Варан откажется летом продолжить сотрудничество, то выставят на трансфер, сообщает Marca.

В "Реале" серьезно рассчитывают на Варана. Француз должен стать лидером защиты после возможного ухода из клуба капитана Серхио Рамоса. Но игрок должен подписать длительный новый контракт. Действующее соглашение действует до лета 2022 года.

Главными претендентами на игрока являются английские "Манчестер Юнайтед", "Челси" и французский ПСЖ.

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Рафаэль Варан вместе со сборной Франции выиграл Кубок мира-2018. С мадридцами он 3 раза выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, 1 Кубок Испании и 4 раза Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.