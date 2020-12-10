"Реал" победил "Боруссию"

Карим Бензема стал героем матча. Фото: Reuters

В 6-м туре Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил менхенгладбахской "Боруссию" - 2:0.

Судьба матча была решена еще в 1-м тайме. "Сливочные" обеспечили себе преимущество в 2 мяча. Дубль на свой счет записал Карим Бензема.

Победа над "Боруссией" позволила команде Зинедина Зидана выиграть группу в ЛЧ. Несмотря на поражение, представитель Германии занял 2-е место в турнирной таблице, опередив по дополнительным показателям "Шахтер".

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Жеребьевка Лиги чемпионов состоится 14 декабря.