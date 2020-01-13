"Реал" победил "Атлетико" в финале Суперкубка Испании

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа стал героем серии послематчевых пенальти. Фото: рейтер

В Саудовской Аравии прошел финал Суперкубка Испании. "Реал" в серии послематчевых пенальти обыграл "Атлетико" - 4: 1.

В основное время команды создали несколько опасных моментов, но реализовать их не сумели. В первом и втором экстра-таймах болельщики на стадионе в Джидде голов также не увидели - 0: 0.

Отметим, что на 115-й минуте "Реал" остался в меньшинстве - красную карточку получил полузащитник Федерико Вальверде.

Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти, в которой точнее были футболисты "Реала". В "Атлетико" не забили Сауль Ньигес (штанга) и Томас Партей (сейв Тибо Куртуа), пишет "Спортарена".

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"Реал" в 11-й раз в истории стал обладателем Суперкубка Испании и первым победителем обновленного турнира, который в нынешнем году проводился в формате Финала четырех.