"Реал" отказался от трансфера звезды АПЛ

"Реал" больше не заинтересован в трансфере одного из лидеров "Тоттенхэма"

Мадридский "Реал" отказался от подписания полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает "Goal.com".

По информации источника, датчанин больше не входит в сферу интересов "Реала", который окончательно остановился на фигуре Поля Погба в качестве усиления для центра поля.

Ранее сообщалось, что на подписании Эриксена настаивал президент "Реала" Флорентино Перес, в то время как Зинедин Зидан был заинтересован пригласить в клуб своего соотечественника Поля Погба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" хочет перехватить у "Барселоны" японского "Месси"

Кристиан Эриксен в прошлом сезоне провел 51 игру во всех турнирах и забил 10 мячей, а игра датчанина помогла "шпорам" дойти до финала Лиги чемпионов.