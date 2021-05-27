"Реал" определился с судьбой Лунина в следующем сезоне

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин останется в "Реале" на следующий сезон.

Украинец будет выполнять роль дублера основного вратаря команды Тибо Куртуа, сообщает Мarca.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" объявил об отставке Зидана

"Сливочные" возлагают большие надежды на Лунина в будущем. Их план заключается в том, чтобы Андрей продолжал развитие в тени Куртуа, чтобы когда-нибудь стать основным игроком.

В сезоне 2020/21 Андрей Лунин не сыграл ни секунды в Примере. В его активе лишь один матч Кубка Испании, где он пропустил два гола и его команда вылетела от представителя третьей лиги.

Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года. Первые два сезона в Испании играл за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо" на правах аренды.