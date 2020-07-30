"Реал" определился с судьбой Лунина на следующий сезон

Андрей Лунин является вторым вратарем сборной Украины. Фото: УАФ

Мадридский "Реал" не планирует отдавать вратаря Андрея Лунина в аренду.

Голкипер сборной Украины проведет следующий сезон в роли дублера основного вратаря "сливочных" Тибо Куртуа, сообщает as.com.

"Реал" не стали продлевать контракт с голкипером Лукой Зиданом. Также клуб покинет Альфонс Ареола, который в прошлом сезоне был дублером Куртуа. Таким образом Лунин получит шанс проявить себя в "Реале".

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Андрей Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. Украинский вратарь не провел ни одного официального матча за мадридцев. Лунин выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".