"Реал" официально совершил первый звездный трансфер лета

Лука Йович стал первым новичком Зидана писали возвращении в "Реал"

Звезда "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович стал игроком мадридского "Реала".

"Реал" приобрел Луку Йовича в "Айнтрахта", о чем сообщил в Twitter. Сербский нападающий подписал с мадридцами контракт сроком на 6 лет.

Клубы договорились не разглашать сумму трансфера, но, по предварительным данным, она составила около 60 млн евро. 30% получит "Бенфика", которая ранее владела Йовичем.

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В этом сезоне Лука Йович провел 32 матча за "Айнтрахт", в которых забил 17 мячей.