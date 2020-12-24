"Реал" одержал 5-ю подряд победу в чемпионате Испании

Карим Бензема забил второй гол в матче .. Фото: Reuters

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Реал" дома победил "Гранаду" - 2:0.

В первом тайме обе команды имели свои шансы, но так никто и не смог открыть счет в матче.

На старте второй половины игры "Реал" вышел вперед - Каземиро замкнул подачу Марко Асенсио. Гости пробовали отыграться, но уже в компенсированное время Карим Бензема поставил точку в матче.

Подопечные Зинедина Зидана смогли победить в 5-м подряд матче чемпионата Испании. это пятая победа подряд в чемпионате Испании.

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"Реал" набрал 32 очка и сравнялась с "Атлетико", который лидирует в турнирной таблице. Но "матрасники" есть две игры в запасе.