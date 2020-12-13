"Реал" обыграл лидера чемпионата Испании

Рамос на этот раз не забивал. Фото Рейтер

Мадридский "Реал" принимал "Атлетико" в 12-м туре испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе "Альфредо Ди Стефано" и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Тони Кроос навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда Каземиро ударом головой отправил мяч в угол ворот. На 63-й минуте "Реал" удвоил преимущество. Даниэль Карвахаль оказался первым на подборе у чужой штрафной, на силу пробил, мяч попал в штангу, после чего рикошетом от спины Яна Облака залетел в ворота.

У "Атлетико" были небольшие шансы изменить ситуацию. Великолепный момент при счете 1:0 упустил Тома Лемар: хавбек "матрасников" не попал в пустые ворота с нескольких метров.

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Благодаря победе "Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 23 очками после 12 туров. Впереди только "Реал Сосьедад" (25 очков) и "Атлетико" (26). При этом у команды Диего Симеоне есть матч в запасе по сравнению с конкурентами.