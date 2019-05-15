"Реал" объявит о трансфере форварда на следующей неделе

Лука Йович уже на следующей неделе должен стать игроком "Реала".

"Реал" оголосить про трансфер нападаючого "Айнтрахта" Луки Йовіча на наступному тижні, повідомляє "AS". Сербський форвард виступатиме за мадридців протягом шести сезонів.

Перехід Йовіча обійдеться бланкос в 60 мільйонів євро. Раніше "Marca" повідомляла, що в керівництво "Айнтрахта" може вимагати у "Реала" форварда Маріано Діаса як частина угоди.

Раніше повідомлялося, що Реал офіційно оголосить про перехід півзахисника "Челсі" Едена Азара після фіналу Ліги Європи. Сума операції складе 100 мільйонів євро.

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21-річний Йович в поточному сезоні зіграв 47 матчів у всіх турнірах за Айнтрахт, забивши 27 голів і зробивши 7 ассістов.В нинішньому сезоні "Реал" залишився без трофеїв: з Ліги чемпіонів діючий володар трофея вилетів від "Аякса" (2: 1, 1: 4) на етапі 1/8 фіналу, в чемпіонаті "вершкові" йдуть на третьому місці, а в Кубку країни їх в півфіналі зупинила "Барселона".