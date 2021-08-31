"Реал" не смог подписать Мбаппе

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже пятый сеозон. Фото: REUTERS

Форвард сборной Франции 22-летний Килиан Мбаппе останется в ПСЖ.

Мадридский "Реал" не смог договориться о трансфере лидера парижан, сообщает Sky Sports.

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ПСЖ проигнорировал ультиматум мадридцев и не ответил на предложение о трансфере Мбаппе. "Реал" ранее предложил парижанам за переход форварда €170 млн плюс €10 млн бонусами.

Королевский клуб стремился закрыть сделку до международной паузы. Теперь "сливочные" будут ждать зимы, чтобы подписать предварительный контракт с Мбаппе и оформить его переход в статусе свободного агента следующим летом.

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Парижане заплатили за игрока "Монако" €180 млн. Во время летнего трансферного окна ПСЖ подписали Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумма, Жоржиньйо Вейналдума и Аршафа Хакими.