"Реал" нашел топ-конкурента Лунину

Куртуа может продолжить карьеру в "Реале". Фото: sportskacentrala.com

Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа может стать партнером украинца Андрея Лунина в "Реале".

Мадридский клуб согласовал с лондонским трансфер голкипера за 35 млн евро. Относительно невысокая стоимость объясняется тем, что у Куртуа через год заканчивается контракт с "синими". С мадридцами Тибо подпишет соглашение на 4 года, сообщает RMC Sport.

Если Куртуа или другой звездный голкипер перейдет в "Реал", то Андрей Лунин, скорее всего, будет отдан в аренду клубу, который представляет второй по силе чемпионат Испании, сообщает Marca.

Это будет сделано с целью предоставления игрового времени 19-летнему украинцу.

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Экс-голкипер "Днепра" Лунин перебрался в "Реал" с луганской "Зари".