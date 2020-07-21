"Реал" хочет предложить Зидану пожизненный контракт

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 927
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1 Просмотров: 369
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 477
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1260
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3258
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 441
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 963
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 873
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
11
13
13
10
14
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая и откровенная: фото невероятно сексуальной модели
Горячая и откровенная: фото невероятно сексуальной модели
Видео
Все видео
Скрипник заявил, что ему не предлагали возглавить "Динамо"
Скрипник заявил, что ему не предлагали возглавить "Динамо"
Роналду побил рекорд Шевченко
Роналду побил рекорд Шевченко
В последнем матче за "Овьедо" Лунин пропустил дважды
В последнем матче за "Овьедо" Лунин пропустил дважды
Гол в девятку принес "Заре" путевку в группу Лиги Европы
Гол в девятку принес "Заре" путевку в группу Лиги Европы
Йохан Кройф показал, каким должен быть футбол
Йохан Кройф показал, каким должен быть футбол
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1251
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5094
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1440
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
20 июля 2020
Просмотров: 630
На роду написано
Кажуть, прізвище лишає відбиток на долі людини. Я в таке не вірю, але життя постійно підкидає сюжети для роздумів на цю тему. Знайома з прізвищем ...
вторник, 21 июля 2020 15:58

"Реал" хочет предложить Зидану пожизненный контракт

  Комментировать
&quot;Реал&quot; хочет предложить Зидану пожизненный контракт
Зинедин Зидан выиграл для "Реала" 3 Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Президент "Реала" Флорентино Перес хочет предложить главному тренеру команды Зинедин Зидан пожизненный контракт.

Руководитель "Реала" хочет, чтобы французский тренер остался работать с командой на долгое время, сообщает El Chiringuito TV

Нынешнее соглашение рассчитано о лета 2022 года, но Перес уже сейчас готов тренеру предложить новый контракт.

Сам Зидан согласится подписать бессрочный контракт только в том случае, если ему предоставят расширенные полномочия. Он должен заниматься вопросами трансферов футболистов и определять стратегию развития клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рад победе в Ла Лиге больше, чем в Лиге чемпионов - Зидан

Зинедин Зидан возглавляет "Реал" с 2016 (с перерывом в полгода в сезоне 2018/19) За это команда выиграла 3 Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Реал" хочет предложить Зидану пожизненный контракт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Партия Зеленского победила на выборах

Восставших узников приговорили к высшей мере наказания

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Одно из чудес света разрушило землетрясение

Ловца диких животных называли живодером

Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке

Завершилась самая популярная книжная серия всех времен

Самое читаемое
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 25866
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 10539
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 8316
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
4
 Просмотров: 7659
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
6
 Просмотров: 6166
Спорт
В Украине выкупить контракт Скрипника сможет только" Шахтер "- Рафаилов
В Украине выкупить контракт Скрипника сможет только" Шахтер "- Рафаилов
Экс-звезда "Динамо" хочет видеть Луческу новым тренером киевской команды
Экс-звезда "Динамо" хочет видеть Луческу новым тренером киевской команды 1 Просмотров: 333
Скрипник заявил, что ему не предлагали возглавить "Динамо"
Скрипник заявил, что ему не предлагали возглавить "Динамо"
 Просмотров: 171
Роналду побил рекорд Шевченко
Роналду побил рекорд Шевченко
 Просмотров: 414
"Динамо" на сто процентов возглавит украинский тренер" - Андронов
"Динамо" на сто процентов возглавит украинский тренер" - Андронов Просмотров: 351
Больше всего комментируют
6
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
5
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
1
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1
Украина назвали страной с самым высоким уровнем преступности в Европе
Голосов: 95
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua