"Реал" хочет предложить Зидану пожизненный контракт

Зинедин Зидан выиграл для "Реала" 3 Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Президент "Реала" Флорентино Перес хочет предложить главному тренеру команды Зинедин Зидан пожизненный контракт.

Руководитель "Реала" хочет, чтобы французский тренер остался работать с командой на долгое время, сообщает El Chiringuito TV

Нынешнее соглашение рассчитано о лета 2022 года, но Перес уже сейчас готов тренеру предложить новый контракт.

Сам Зидан согласится подписать бессрочный контракт только в том случае, если ему предоставят расширенные полномочия. Он должен заниматься вопросами трансферов футболистов и определять стратегию развития клуба.

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Зинедин Зидан возглавляет "Реал" с 2016 (с перерывом в полгода в сезоне 2018/19) За это команда выиграла 3 Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании