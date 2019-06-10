"Реал" готовит трансфер одного из героев Лиги наций

В лице Диаша Зидан видит усиления позиции опорного полузащитника для "Реала".

Мадридцы настроены усилить защитное звено в летнее межсезонье.

Центральный защитник "Бенфики" Рубен Диаш попал на радары испанского гранда, информирует "Sport.es".

В "сливочных" и "орлов" хорошие отношения, поэтому "Реал" готов оформить переход португальца можно быстрее. Мадридцев не пугает клаусула Диаша в размере 60 миллионов евро. Они также могут предложить своего форварда Рауля Де Томаса как часть трансфера одного из лидеров "Бенфики".

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Сезон 2018/19 закончился для Диаша крайне удачно - к титулу чемпиона Португалии он добавил трофей Лиги наций. Рубен был одним из лучших игроков "команды избранных" в финальном поединке против Нидерландов.