Разнимала гвардия: российские боксеры устроили пьяную драку на ЧМ

Российские боксеры напились и устроили драку. Фото: i.obozrevatel.com

В российском Екатиринбурге на Чемпионате мира боксеры устроили пьяный дебош в гостинице "Хаят".

Представители Федерации бокса России организовали вечеринку в баре отеля, их пришлось разнимать бойцам Росгвардии, сообщает телеграмм канал Baza.

Гуляния началось ночью с 19 на 20 сентября. Спортсмены сели в караоке и, по словам свидетелей, уже не очень понимали, что вокруг происходит. Между собой подрались несколько боксеров из российских региональных федераций. Присутствующие в зале их растягивали, некоторые дальше пели в караоке. Были и те, кто говорил с бойцами Росгвардии, которые приехали по вызову в отель.

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Боксеры сразу начали угрожать сотрудникам, которые приехали в шлемах и бронежилетах - один из спортсменов заявил, что он бывший боец ​​спецназа ФСБ и воевал по всему миру.

Боксеры Владислав Носовец из Федерации бокса Татарстана и Шамиль Пирнаев, тренер сборной Дагестана были самими активными на этой вечеринке.

Под конец праздника наиболее пьяных боксеров удалось совместными усилиями затолкать в их номера.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Инлунга Макаби победил россиянина Дмитрия Кудряшова в главном бою вечера бокса в Екатеринбурге.