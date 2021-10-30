Разбогатевший "Ньюкасл" назвал приоритетную покупку

Кроос 7 лет играет в Мадриде. Фото: Reuters

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает El Nacional.

По информации источника, интерес с 31-летнему немецкому футболисту проявляет "Ньюкасл Юнайтед". Руководство клуба видит в Крооса ключевого игрока, вокруг которого планирует строить команду, способную бороться за трофеи. Английский клуб готов предложить "Реалу" около € 30 млн за полузащитника.

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Кроос перешёл в мадридский "Реал" из мюнхенской "Баварии" в 2014 году. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в 3 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями. Ранее "Ньюкасл" сообщил о приобретении клуба государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.