Рассказали, кто в "Динамо" настаивал на назначении Луческу

Суркисы возглавляют "Динамо" с 1993 года. Фото Лига Нет

Автор 16 мячей в финальных турнирах Кубка мира немец Мирослав Клозе мог принять этим летом киевское Динамо. Лукас мог возглавить киевлян и зимой, но Игорь Суркис не захотел доверять команду именитому футболисту, но неопытному тренеру.

Как пишет-телеграм канал "Футбольный рыцарь", Клозе был в списке кандидатов на данный пост, но уже была договоренность с Мирчей Луческу, причем на кандидатуре румына остановился Григорий Суркис, который настаивал на назначении Мирчи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Победа над "Ингульцом" очень важна в эмоциональном плане" - Луческу

Луческу возглавил "Динамо" в июле и вывел клуб в Лигу чемпионов.