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воскресенье, 22 ноября 2020 10:29

Рассказали, кто в "Динамо" настаивал на назначении Луческу

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Рассказали, кто в &quot;Динамо&quot; настаивал на назначении Луческу
Суркисы возглавляют "Динамо" с 1993 года. Фото Лига Нет

Автор 16 мячей в финальных турнирах Кубка мира немец Мирослав Клозе мог принять этим летом киевское Динамо. Лукас мог возглавить киевлян и зимой, но Игорь Суркис не захотел доверять команду именитому футболисту, но неопытному тренеру.

Как пишет-телеграм канал "Футбольный рыцарь", Клозе был в списке кандидатов на данный пост, но уже была договоренность с Мирчей Луческу, причем на кандидатуре румына остановился Григорий Суркис, который настаивал на назначении Мирчи.

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Луческу возглавил "Динамо" в июле и вывел клуб в Лигу чемпионов.

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