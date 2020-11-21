Рассказали, кто в "Динамо" настаивал на назначении Луческу

Автор 16 мячей в финальных турнирах Кубка мира немец Мирослав Клозе мог принять этим летом киевское Динамо. Лукас мог возглавить киевлян и зимой, но Игорь Суркис не захотел доверять команду именитому футболисту, но неопытному тренеру.
Как пишет-телеграм канал "Футбольный рыцарь", Клозе был в списке кандидатов на данный пост, но уже была договоренность с Мирчей Луческу, причем на кандидатуре румына остановился Григорий Суркис, который настаивал на назначении Мирчи.
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Луческу возглавил "Динамо" в июле и вывел клуб в Лигу чемпионов.
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