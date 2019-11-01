Ракицкий стал капитаном "Зенита"

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий впервые надел повязку капитана "Зенита". Это произошло в матче 1/8 финала Кубка России между "Зенитом" и "Томью" (4: 0), информирует "24 канал".

Соответствующей фотографией в сети поделилась сестра украинского футболиста Дария Ракицкая.

Основным капитаном команды является серб Бранислав Иванович, известный своими выступлениями за "Челси". Но он в кубковой игре участия не принимал.

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Ярослав Ракицкий провел 10 лет в "Шахтере", после чего зимой 2019 перебрался в "Зенит" за 10 млн евро.