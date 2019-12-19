"Ракицкий - посредственный футболист" - российский журналист

Российский журналист Алексей Павлюченко высказал свое мнение по поводу выступлений за "Зенит" украинского защитника Ярослава Ракицкого.
"Команда стала чемпионом. Ракицкий внес свою лепту. Правда, у меня сложилось мнение, что" Зенит "покупал не надежны защитника, а плеймейкера. Ракицкому повезло, что Газпром еще расщедрился на приобретение опорного полузащитника Барриоса. Колумбиец летом съел на Кубке Америки самого Месси. Он настоящий питбуль, что выжигает опорную зону, как в лучшие годы Тимощук. При такой страховке Ракицкий мог сосредоточиться на своих радиоуправляемых передачах. Трижды забил со штрафных. Голы с прямыми конкурентами - "Локомотивом" и "Краснодаром" - оказались на вес со эта. Хотя во всех трех случаях ошибались вратаря. Что касается его оборонительных действий, остаюсь при своем мнении - Ракицкий посредственный игрок. И с возрастом его качества вряд ли станут лучше. Это только коньяк с годами становится лучше ", - цитирует Павлюченко" Чемпион "
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Ярослав Ракицкий 10 лет играл за "Шахтер". В января 2019 года перешел в "Зенит" за 10 млн евро. В первом своем сезоне в России стал чемпионом страны. После перехода в РПЛ перестал вызываться в сборную Украины. В ноябре официально завершил выступления за сборную.
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