Рафаилов вспомнил, как торговался с "Реалом"

Рафаилов известен своими неординарными выражениями. Фото ФК "Заря"

Отставлен экс-генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, сколько стоило существования клуба за год до 2014 года и после переезда в Запорожье.

"Первые 2 года, как я пришел, был очень солидный бюджет, где 15 миллионов.

Тогда по 40-50 тысяч долларов платили зарплату "Кривбасс", "Таврия" Металлург Д. У нас самая высокая зарплата была 25-30 тысяч 25 000 - Боли, 30 000 - Данило.

После того, как "Заря" переехала из оккупированного Россией Луганска в Запорожье бюджет стал существенно меньше.

Сейчас, конечно, не имею права называть сумму. Но каждый может посчитать. Говорил же, что мы жили 2 года от продажи одного игрока".

Ведущий Виктор Вацко отметил, что вместе с бонусами сумма за продажу голкипера Андрея Лунина в Реал составляла 12 млн евро (а следовательно сумма бюджета - 6 млн евро в год).

"Где-то так, - подтвердил Рафаилов. - Со всеми бонусами. Торговались долго, в" Реале "не думали, что с ними так жестко разговаривать".

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Голкипер сборной Украины Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года.