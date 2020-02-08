Рафаилов назвал Буряка некомпетентным

Игорь Рафаило не оставляет колкости оппонентов без реакции

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов не оставил без внимания интервью Леонида Буряка, которое тот дал накануне YouTube-канала Stargorod Sport. В нем легендарный игрок Динамо скептически отнесся к луганской команды, как к третьей силы украинского футбола, сказав: "Половина игроков Зари арендованные у Шахтера, половина - в Динамо. Забираете этих футболистов - команды нет".

"Прочитал интервью Буряка. Что это? Зависть или некомпетентность?" - написал Рафаилов на своей странице в социальной сети Faceebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Попов мог перейти в "Зарю" – Рафаилов

На данный момент в составе Зари играют только двое арендованных у Динамо футболистов - Богдан Леднев и Александр Тимчик, а Шахтер вообще не представлен в команде ни одним игроком.