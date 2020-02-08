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суббота, 08 февраля 2020 15:47

Рафаилов назвал Буряка некомпетентным

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Рафаилов назвал Буряка некомпетентным
Игорь Рафаило не оставляет колкости оппонентов без реакции

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов не оставил без внимания интервью Леонида Буряка, которое тот дал накануне YouTube-канала Stargorod Sport. В нем легендарный игрок Динамо скептически отнесся к луганской команды, как к третьей силы украинского футбола, сказав: "Половина игроков Зари арендованные у Шахтера, половина - в Динамо. Забираете этих футболистов - команды нет".

"Прочитал интервью Буряка. Что это? Зависть или некомпетентность?" - написал Рафаилов на своей странице в социальной сети Faceebook.

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На данный момент в составе Зари играют только двое арендованных у Динамо футболистов - Богдан Леднев и Александр Тимчик, а Шахтер вообще не представлен в команде ни одним игроком.

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Дата
08
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