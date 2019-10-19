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суббота, 19 октября 2019 10:16

Рафаэль Надаль женится на девушке после 14 лет отношений

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Рафаэль Надаль женится на девушке после 14 лет отношений
Мэри Перельо и Рафаэль Надаль пригласят на свадьбу около 350 гостей

Сегодня состоится свадьба испанского теннисиста Рафаэля Надаля и его возлюбленной Мэри Перельо.

Сообщает btu.org.ua

Как уже сообщал ряд испанских СМИ, пара выбрала для женитьбы элитную виллу "La Fortaleza". Аренда комплекса стоит около 40 тысяч евро за день.

Организаторы свадьбы добились закрытия авиапространства над местом проведения торжества. За нарушение и полеты любого транспорта или дронов грозят штрафы в размере 30-50 тысяч евро.

Известно, что весь персонал, который будет обслуживать мероприятие, подписал договор о неразглашении, а гостей Рафа и Мэри попросили прийти без мобильных телефонов или, по крайней мере, не брать их на саму церемонию. За безопасность на свадьбе будет отвечать частная охранная фирма, к услугам муниципальной полиции организаторы не обращались. За угощения будет отвечать один из самых известных шеф-поваров Испании Макарена де Кастро.

На свадьбу теннисиста и его невесты, по информации журналистов, прибудут около 350 гостей. Среди приглашенных СМИ не ожидают увидеть главных конкурентов Надаля по Туру. Неизвестно никаких подробностей о приезде на Мальорку Новака Джоковича, который выступит с испанцем на следующей неделе в показательном матче в Казахстане, а Роджер Федерер готовится к старту на турнире в Базеле.

Среди коллег спортсмена на свадьбе побывают его друзья по сборной Испании, Марк Лопес, Фелисиано Лопес, Фернандо Вердаско, и другие представители испанского тенниса. Издание "Hola!" среди возможных гостей называет певца Энрике Иглесиаса, футболистов Икера Касильяса и Серхио Рамоса, баскетболиста Пау Газоля.

Накануне невеста провела вечеринку вместе с подругами. СМИ пишут, что Перельо выбрала для себя платье от испанского бренда "Rosa Clará".

Рафаэль и Мэри находятся в отношениях уже 14 лет. В январе пресса сообщила, что помолвка пары состоялась в Риме в 2018 году.

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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль и его возлюбленная Мария Франциска Перельо познакомились еще тинейджерами через общих друзей.

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