Пятов рассказал, как обманул Месси

Пятов пропускал по 5 мячей от "Барселоны". Фото Футбум

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов вспомнил, как румынский наставник Мирча Луческу учил его играть против Месси.

"Мы же изучаем нападающих. По-моему, в первом моем матче против Месси он меня перебросил. Мне Луческу на теории сказал: "Ты можешь пропустить в угол, между ног. Но только если он тебя перебросит – ты будешь виноват".Об этом пишет "Трибуна".

Он меня потом раза три пытался перебросить, он тогда со всеми вратарями так обходился. Выходили один в один, я просто останавливался и забирал мяч в руки. И потом Луческу: "Браво, это я же тебе сказал". Хоть и 1:5 проиграли, но ничего", – сказал Пятов.

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"Шахтер" семь раз играл против "Барселоны". На счету горняков 2 победы и 5 поражений.