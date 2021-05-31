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понедельник, 31 мая 2021 18:30

Пятов определился со своим будущим

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Пятов определился со своим будущим
Андрей Пятов получил капитанскую повязку в "Шахтере" в начале 2020 года. Фото: ФК "Шахтер"

Капитан "Шахтера" 36-летний Андрей Пятов подписал новое соглашение с донецким клубом.

Контракт будет рассчитан на два следующих сезона, сообщает официальный сайт "горняков".

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В прошлом сезоне опытный вратарь проиграл конкуренцию за место в составе 19-летнего Анатолия Трубину и стал только вторым вратарем "Шахтера". В сборной Украины уступил место в составе динамовцев Георгию Бущану.

Несмотря на статус запасного игрока, Андрей остается капитаном клуба и национальной команды.

Андрей Пятов выступает за "Шахтер" с лета 2007 года, провел уже 14 сезонов и вместе с "Шахтером" стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, восьми Кубков и семи Суперкубков Украины.

Пятов с 468 матчами входит в топ-3 гвардейцев клуба. Больше только в активе Дарио Срны - 536 и Михаила Соколовского - 485.

В составе сборной Украины принимал участие в Евро-2012, Евро-2016 и Кубке мира-2006.

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