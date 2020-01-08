Пять венгров в основе – владелец "Ференцвароша" выдвинул жесткое условие Реброву

Наставник "Ференцвароша" украинец Сергей Ребров ограничен в выборе игроков для стартового состава. Президент венгерского клуба Габор Кубатов говорит, что в старте "Ференцвароша" должны всегда выходить как минимум 5 венгров.
Руководитель "Фради" утверждает, что это условие обсуждено с Ребровым и тренер дал на нее согласие, сообщает Sportanalytic.com.
За венгерский клуб выступают украинцы Игорь Харатин, Александр Зубков и Даниил Игнатенко.
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После 15 туров чемпионата Венгрии "Ференцварош" идет на первом месте. В прошлом году команда стала чемпионом и попала в групповой этап Лиги Европы.
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