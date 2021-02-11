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четверг, 11 февраля 2021 18:11

ПСЖ потерял Неймара

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ПСЖ потерял Неймара
Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Фото: REUTERS

Французский ПСЖ потерял своего лидера 29-летнего Неймара из-за травмы.

Врачи клуба диагностировали у звездного форварда повреждение левого приводящей мышцы, сообщает официальный сайт парижан.

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Неймар не смог доиграть поединок Кубка Франции против "Кана" и был вынужден покинуть поле на 60-й минуте.

По прогнозам медперсонала, для восстановления бразильцу понадобится около 4-х недель. Таким образом нападающий не поможет ПСЖ в поединках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", которые запланированы на 16 февраля и 10 марта.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 11 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 3-мя ассистами.

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