ПСЖ потерял Неймара

Французский ПСЖ потерял своего лидера 29-летнего Неймара из-за травмы.
Врачи клуба диагностировали у звездного форварда повреждение левого приводящей мышцы, сообщает официальный сайт парижан.
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Неймар не смог доиграть поединок Кубка Франции против "Кана" и был вынужден покинуть поле на 60-й минуте.
По прогнозам медперсонала, для восстановления бразильцу понадобится около 4-х недель. Таким образом нападающий не поможет ПСЖ в поединках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", которые запланированы на 16 февраля и 10 марта.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 11 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 3-мя ассистами.
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