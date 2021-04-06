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среда, 07 апреля 2021 06:11

ПСЖ получил шанс отомстить "Баварии" за поражение в финале Лиги чемпионов

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ПСЖ получил шанс отомстить &quot;Баварии&quot; за поражение в финале Лиги чемпионов
Кингсли Коман стал героем финала. Фото: Reuters

7 апреля "Бавария" и ПСЖ сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне команды играли в финале самого престижного клубного турнира. Тогда чемпион Германии победил -1:0.

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В 1-м тайме парижане имели 3 хорошие моменты, но Неймару, Анхелю Ди Марии и Килиану Мбаппе не хватило реализации. "Бавария" ответила ударом Роберта Левандовски в штангу.

В начале 2-го тайма Кингсли Коман открыл счет ударом головой. Француз имел возможность удвоить счет, но не попал в ворота с хорошей позиции. ПСЖ пытался отыграться, но надежная игра вратаря "Баварии" Мануэля Нойера не позволили сопернику забить.

Матч "Бавария" - ПСЖ начнется в 22:00. 1-й матч команды сыграют в Германии, а 13 апреля в Париже.

В другой игре этого дня "Челси" померяется силами с "Порту".

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