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четверг, 08 апреля 2021 00:29

ПСЖ перестрелял "Баварию" в Мюнхене

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ПСЖ перестрелял &quot;Баварию&quot; в Мюнхене
Последний раз команды играле в финале Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Победитель Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" проиграла дома первый матч четвертьфинала против прошлогоднего финалиста ПСЖ - 2:3. У гостей дважды отличился Мбаппе и один раз - Маркиньос. У хозяев забивали Чупо-Мотинг и Мюллер.

Парижский клуб сыграл в том же стиле, что и против "Барселоны". Парижане, располагая суперскоростного Мбаппе разорвали оборону немцев. План на игру от Ганси Флика был разрушен уже в третьей минуте, когда Мбаппе забил после очевидной ошибки Нойера. В дальнейшем гости имели несколько моментов, чтобы повторить результат матча с "Барселоной", но голкипер немцев, оборона и фортуна помешали им это сделать.

Флик так и не нашел противодействия против Мбаппе. И даже выход на поле скоростного Дэвиса, который должен обезопасить от прорывов Киллиана левый фланг обороны легко разрушился, когда Мбаппе пошел на противоположный фланг. Именно оттуда был забит решающий третий гол.

Хозяев "подвели" травмы и болезни форвардов - Левандовского и Гнабри. Переход с обороны в атаку в "Баварии" выглядел идеально, но никак не удавалось нанести решающий удар. Одиночные акции Чупо-Мотинга и Мюллера выглядели скорее исключением чем правилом. Плюс кураж поймал голкипер Навас.

Неубедительную игру провел герой финала Лиги чемпионов Коман. На левом фланге атаки он часто терял мяч и выглядел значительно хуже чем на правом фланге Зане.

Судьба противостояния отнюдь не решена. Даже в таком составе "Баварии" вполне по силам выиграть матч в Париже. Наименьшая расслабленность от ПСЖ может стоить команде полуфинала.

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В параллельном матче "Челси" на выезде одолел "Порту". По голу в каждом из таймов забили Маунт и Чиллуел. Гости продемонстрировали, что недавнее разгромное поражение от "Вест Бромвича" в чемпионате уже забыто.

Автор: Юрий Стригун
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